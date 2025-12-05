Фанаты поразились разнице в габаритах Кевина Харта и Шакила О'Нила на жеребьёвке ЧМ-2026

5 декабря в Вашингтоне (США) состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года. Участие в мероприятии принимали прославленный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил в качестве ассистента, а также актёр и комик Кевин Харт в роли одного из ведущих.

Оба попали в кадр, который сразу стал вирусным и распространился по социальным сетям. Фанаты обратили внимание на разницу в габаритах бывшего баскетболиста и актёра, отметив, что последний выглядит словно ребёнок. Отметим, что рост Шакила составляет семь футов и один дюйм (примерно 216 см), в то время как примерный рост Харта — пять футов четыре дюйма (около 163 см).

Напомним, чемпионат мира по футболу – 2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики.

