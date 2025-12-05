Видео: бросок, переведший матч ЦСКА и «Локо» в овертайм за 0,6 сек до конца 4-й четверти

5 декабря в Краснодаре проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и московским ЦСКА. Железнодорожники выигрывали со счётом 83:81 за 0,6 секунды до конца четвёртой четверти, однако армейцам удалось реализовать двухочковый бросок и перевести встречу в овертайм.

Мяч из-за лицевой линии выводил ветеран ЦСКА Никита Курбанов. Опытный баскетболист отдал точный пас через всю площадку на центрового Ливио Жан-Шарля, который и реализовал двухочковый бросок от щита. В овертайме в итоге победил ЦСКА. Счёт матча – 95:90.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге.