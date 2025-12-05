Скидки
Бур-ан-Бресс — Будучность Подгорица. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Баскетбол

Видео: бросок, переведший матч ЦСКА и «Локо» в овертайм за 0,6 сек до конца 4-й четверти

5 декабря в Краснодаре проходил матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и московским ЦСКА. Железнодорожники выигрывали со счётом 83:81 за 0,6 секунды до конца четвёртой четверти, однако армейцам удалось реализовать двухочковый бросок и перевести встречу в овертайм.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 95
ОТ
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Ищенко - 19, Миллер - 15, Мартин - 13, Джонсон - 12, Мур - 12, Квитковских - 9, Хантер - 7, Попов - 3, Темиров, Шеянов, Коновалов, Самойленко
ЦСКА: Тримбл - 35, Жан-Шарль - 15, Кливленд - 9, Астапкович - 9, Курбанов - 8, Ухов - 6, Уэйр - 5, Чадов - 4, Руженцев - 2, Митрович - 2, Карпенко, Антонов

Мяч из-за лицевой линии выводил ветеран ЦСКА Никита Курбанов. Опытный баскетболист отдал точный пас через всю площадку на центрового Ливио Жан-Шарля, который и реализовал двухочковый бросок от щита. В овертайме в итоге победил ЦСКА. Счёт матча – 95:90.

Видео можно посмотреть на канале Единой лиги во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат Единой лиге.

