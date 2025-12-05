«Монако» объявил о переходе чемпиона НБА Кори Джозефа

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Сан-Антонио Спёрс» Кори Джозеф стал игроком «Монако». Об этом информирует пресс-служба команды в социальных сетях.

«Рады сообщить, что чемпион НБА Кори Джозеф присоединяется к команде», — говорится в сообщении «Монако».

В настоящий момент баскетболисту 34 года. Профессиональную карьеру он начал в 2011-м. Игрок был выбран «Сан-Антонио» на драфте НБА 2011 года под 29-м номером. За время карьеры, помимо «Сан-Антонио», выступал за такие команды, как «Торонто Рэпторс», «Индиана Пэйсерс», «Сакраменто Кингз», «Детройт Пистонс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Орландо Мэджик».

