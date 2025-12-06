Скидки
Главная Баскетбол Новости

Црвена Звезда — Барселона, результат матча 5 декабря 2025, счет 79:89, Евролига – 2025/2026

«Барселона» на выезде обыграла «Црвену Звезду» в Евролиге, у Клайберна — 22 очка
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Евролиги. В Белграде «Црвена Звезда» принимала испанскую «Барселону». Встреча закончилась победой гостей со счётом 89:79 (21:17, 25:22, 17:18, 26:22).

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2025, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
79 : 89
Барселона
Барселона, Испания
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Миленович, Грэм, Батлер, Давидовац, Калинич, Добрич, Изунду, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Монеке
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Клайберн, Шенгелия, Парра

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал бывший игрок ЦСКА Уилл Клайберн. На его счету 22 очка, пять подборов и две передачи. В составе «Црвены Звезды» больше всего очков на счету разыгрывающего Коди Миллер-Макинтайра (19). Также у него три подбора и пять передач.

В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» проведёт сербское дерби с «Партизаном» на выезде. Встреча состоится 12 декабря и начнётся в 22:30 мск. «Барселона» в следующем туре регулярного чемпионата дома примет греческий «Олимпиакос». Матч пройдёт 12 декабря, старт — в 22:30 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

