«Барселона» на выезде обыграла «Црвену Звезду» в Евролиге, у Клайберна — 22 очка

Завершился матч регулярного чемпионата Евролиги. В Белграде «Црвена Звезда» принимала испанскую «Барселону». Встреча закончилась победой гостей со счётом 89:79 (21:17, 25:22, 17:18, 26:22).

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал бывший игрок ЦСКА Уилл Клайберн. На его счету 22 очка, пять подборов и две передачи. В составе «Црвены Звезды» больше всего очков на счету разыгрывающего Коди Миллер-Макинтайра (19). Также у него три подбора и пять передач.

В следующем туре соревнований «Црвена Звезда» проведёт сербское дерби с «Партизаном» на выезде. Встреча состоится 12 декабря и начнётся в 22:30 мск. «Барселона» в следующем туре регулярного чемпионата дома примет греческий «Олимпиакос». Матч пройдёт 12 декабря, старт — в 22:30 мск.

