«Валенсия» на выезде победила «Панатинаикос» в матче Евролиги

Завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Панатинаикос» в Афинах принимал испанскую «Валенсию». Встреча закончилась победой гостей со счётом 89:79 (19:22, 19:22, 27:17, 24:18).

Лучшую результативность в составе «Валенсии» показал защитник Дариус Томпсон, у которого 19 очков, восемь подборов и шесть передач. В составе «Панатинаикоса» больше всего очков на счету защитника Кендрика Нанна (23).

В следующем туре регулярного чемпионата «Панатинаикос» на выезде сыграет с итальянской «Олимпией». Встреча состоится 11 декабря и начнётся в 22:30 мск. «Валенсия» в следующем туре примет турецкий «Анадолу Эфес». Матч пройдёт 11 декабря, старт — в 22:30 мск.

