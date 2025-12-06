Скидки
Главная Баскетбол Новости

Панатинаикос — Валенсия, результат матча 5 декабря 2025, счет 79:89, Евролига – 2025/2026

«Валенсия» на выезде победила «Панатинаикос» в матче Евролиги
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в ходе которого «Панатинаикос» в Афинах принимал испанскую «Валенсию». Встреча закончилась победой гостей со счётом 89:79 (19:22, 19:22, 27:17, 24:18).

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2025, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
79 : 89
Валенсия
Валенсия, Испания
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Слукас, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Толиопулос, Faried, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Мур, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес, Сима

Лучшую результативность в составе «Валенсии» показал защитник Дариус Томпсон, у которого 19 очков, восемь подборов и шесть передач. В составе «Панатинаикоса» больше всего очков на счету защитника Кендрика Нанна (23).

В следующем туре регулярного чемпионата «Панатинаикос» на выезде сыграет с итальянской «Олимпией». Встреча состоится 11 декабря и начнётся в 22:30 мск. «Валенсия» в следующем туре примет турецкий «Анадолу Эфес». Матч пройдёт 11 декабря, старт — в 22:30 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

