«Баскония» одержала победу в матче Евролиги с «Олимпией»

Состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого испанская «Баскония» в Витории принимала итальянскую «Олимпию». Хозяева оказались сильнее и выиграли со счётом 88:78 (23:20, 26:22, 21:12, 18:24).

Самым результативным в составе победителей стал Тимоте Луваву-Кабарро, на счету которого 21 очко, пять подборов и две передачи. Среди игроков итальянского клуба чаще всего кольцо соперников поражали Леандро Больмаро и Армони Брукс, у каждого из них по 16 очков.

В следующем туре регулярного чемпионата «Баскония» сыграет на выезде с мадридским «Реалом». Встреча состоится 11 декабря и начнётся в 23:00 мск. «Олимпия» дома примет греческий «Панатинаикос». Матч пройдёт 11 декабря, старт — в 22:30 мск.

