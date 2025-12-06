Скидки
Главная Баскетбол Новости

Баскония — Олимпия, результат матча 5 декабря 2025, счёт 88:78, Евролига – 2025/2026

«Баскония» одержала победу в матче Евролиги с «Олимпией»
Комментарии

Состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги, в рамках которого испанская «Баскония» в Витории принимала итальянскую «Олимпию». Хозяева оказались сильнее и выиграли со счётом 88:78 (23:20, 26:22, 21:12, 18:24).

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2025, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
88 : 78
Олимпия
Милан, Италия
Баскония: Ховард, Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Куруц, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Форрест, Радзявичюс, Диоп, Фриш
Олимпия: Браун, Эллис, Букер, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Шилдс, Небо, Tote, Данстон

Самым результативным в составе победителей стал Тимоте Луваву-Кабарро, на счету которого 21 очко, пять подборов и две передачи. Среди игроков итальянского клуба чаще всего кольцо соперников поражали Леандро Больмаро и Армони Брукс, у каждого из них по 16 очков.

В следующем туре регулярного чемпионата «Баскония» сыграет на выезде с мадридским «Реалом». Встреча состоится 11 декабря и начнётся в 23:00 мск. «Олимпия» дома примет греческий «Панатинаикос». Матч пройдёт 11 декабря, старт — в 22:30 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
