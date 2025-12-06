Скидки
Баскетбол

Виртус — Дубай, результат матча 5 декабря 2025, счет 79:78, Евролига – 2025/2026

«Виртус» вырвал победу в матче Евролиги с «Дубаем»
Комментарии

В Болонье завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Виртус» принимал «Дубай». Хозяева одержали минимальную победу со счётом 79:78 (26:17, 13:27, 15:12, 25:22).

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2025, пятница. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
79 : 78
Дубай
Дубай, ОАЭ
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Пайола, Ньянг, Смайлагич, Олстон, Хэкетт, Морган, Диарра, Яллов, Диуф, Акеле
Дубай: Дангубич, Аврамович, Абасс, Дав. Бертанс, Андерсон, Кондич, Кабенгеле, Армстронг, Райт, Петрушев, Райан, Каменьяш

Самым результативным в составе победителей стал Карсен Эдвардс, на счету которого 23 очка, пять подборов и три передачи. В составе «Дубая» лучшую результативность показал Джастин Андерсон, в его активе 16 очков, четыре подбора и одна передача.

В следующем туре регулярного чемпионата «Виртус» дома примет израильский «Хапоэль» из Тель-Авива. Встреча пройдёт 12 декабря и начнётся в 22:30 мск. «Дубай» свой матч следующего тура проведёт также 12 декабря, команда сыграет дома с мюнхенской «Баварией», игра начнётся в 19:00 мск.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

Новости. Баскетбол
