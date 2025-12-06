«Виртус» вырвал победу в матче Евролиги с «Дубаем»

В Болонье завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором местный «Виртус» принимал «Дубай». Хозяева одержали минимальную победу со счётом 79:78 (26:17, 13:27, 15:12, 25:22).

Самым результативным в составе победителей стал Карсен Эдвардс, на счету которого 23 очка, пять подборов и три передачи. В составе «Дубая» лучшую результативность показал Джастин Андерсон, в его активе 16 очков, четыре подбора и одна передача.

В следующем туре регулярного чемпионата «Виртус» дома примет израильский «Хапоэль» из Тель-Авива. Встреча пройдёт 12 декабря и начнётся в 22:30 мск. «Дубай» свой матч следующего тура проведёт также 12 декабря, команда сыграет дома с мюнхенской «Баварией», игра начнётся в 19:00 мск.

