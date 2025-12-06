Скидки
Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Единая лига – 2025/2026: результаты на 5 декабря, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 5 декабря
Комментарии

В пятницу, 5 декабря, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Единая лига. Результаты на 5 декабря:

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА — 90:95 ОТ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 95
ОТ
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Ищенко - 19, Миллер - 15, Мартин - 13, Джонсон - 12, Мур - 12, Квитковских - 9, Хантер - 7, Попов - 3, Темиров, Шеянов, Коновалов, Самойленко
ЦСКА: Тримбл - 35, Жан-Шарль - 15, Кливленд - 9, Астапкович - 9, Курбанов - 8, Ухов - 6, Уэйр - 5, Чадов - 4, Руженцев - 2, Митрович - 2, Карпенко, Антонов

ЦСКА за счёт победы в матче с «Локомотивом» укрепил своё положение в турнирной таблице Единой лиги. С 11 победами армейцы являются лидерами чемпионата. Также на счету московского клуба два поражения. Железнодорожники занимают третью позицию (10 побед и четыре поражения). На второй строчке располагается УНИКС (10 побед и два поражения).

