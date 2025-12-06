Единая лига: результаты матчей 5 декабря

В пятницу, 5 декабря, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатами.

Единая лига. Результаты на 5 декабря:

«Локомотив-Кубань» — ЦСКА — 90:95 ОТ.

ЦСКА за счёт победы в матче с «Локомотивом» укрепил своё положение в турнирной таблице Единой лиги. С 11 победами армейцы являются лидерами чемпионата. Также на счету московского клуба два поражения. Железнодорожники занимают третью позицию (10 побед и четыре поражения). На второй строчке располагается УНИКС (10 побед и два поражения).

