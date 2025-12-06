Скидки
Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Евролига – 2025/2026: результаты на 5 декабря, календарь, таблица

В пятницу, 5 декабря, в Евролиге состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В общей сложности болельщики смогли увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Евролига. Результаты матчей 5 декабря:

«Црвена Звезда» — «Барселона» — 79:89;
«Панатинаикос» — «Валенсия» — 79:89;
«Баскония» — «Олимпия» Милан — 88:78;
«Виртус» Болонья — «Дубай» — 79:78.

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2025, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
79 : 89
Барселона
Барселона, Испания
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Миленович, Грэм, Батлер, Давидовац, Калинич, Добрич, Изунду, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Монеке
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Клайберн, Шенгелия, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2025, пятница. 22:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
79 : 89
Валенсия
Валенсия, Испания
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Слукас, Рогкавопулос, Грант, Нанн, Толиопулос, Faried, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Мур, Сако, Томпсон, Костелло, Ногес, Сима
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2025, пятница. 22:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
88 : 78
Олимпия
Милан, Италия
Баскония: Ховард, Дьяките, Симмонс, Ноуэлл, Вильяр, Куруц, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Форрест, Радзявичюс, Диоп, Фриш
Олимпия: Браун, Эллис, Букер, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Шилдс, Небо, Tote, Данстон
Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2025, пятница. 22:30 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
79 : 78
Дубай
Дубай, ОАЭ
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Пайола, Ньянг, Смайлагич, Олстон, Хэкетт, Морган, Диарра, Яллов, Диуф, Акеле
Дубай: Дангубич, Аврамович, Абасс, Дав. Бертанс, Андерсон, Кондич, Кабенгеле, Армстронг, Райт, Петрушев, Райан, Каменьяш

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого 10 побед и четыре поражения. На второе место поднялся «Монако» (девять побед и пять поражений), топ-3 замыкает «Црвена Звезда» с аналогичным количеством побед и поражений.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
