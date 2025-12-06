В пятницу, 5 декабря, в Евролиге состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. В общей сложности болельщики смогли увидеть четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Евролига. Результаты матчей 5 декабря:

«Црвена Звезда» — «Барселона» — 79:89;

«Панатинаикос» — «Валенсия» — 79:89;

«Баскония» — «Олимпия» Милан — 88:78;

«Виртус» Болонья — «Дубай» — 79:78.

Первое место в турнирной таблице Евролиги сейчас занимает «Хапоэль» из Тель-Авива, на счету которого 10 побед и четыре поражения. На второе место поднялся «Монако» (девять побед и пять поражений), топ-3 замыкает «Црвена Звезда» с аналогичным количеством побед и поражений.

