Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Баскетбол

Лидер «Лейкерс» Леброн пропустит матч с «Бостоном» из-за двух проблем со здоровьем

Комментарии

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс пропустит матч регулярного чемпионата НБА с «Бостон Селтикс». Об этом информирует пресс-служба команды в социальных сетях. У ветерана диагностированы обострение ишиаса и воспаление сустава в левой ноге. Игра состоится 6 декабря. Начало – в 3:00 мск.

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Напомним, в межсезонье-2025 Леброн испытывал проблемы с седалищным нервом и провёл первый матч сезона лишь в середине ноября. К настоящему моменту спортсмен принял участие в шести матчах, в которых в среднем набирал 14 очков, совершал 4,3 подбора и отдавал 7,8 передачи.

