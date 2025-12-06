«Важнейшими были два момента». Пистиолис — о победе ЦСКА в овертайме в матче с «Локо»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Краснодаре и завершилась в овертайме в пользу армейцев со счётом 95:90 (24:14, 18:16, 24:26, 17:27, 12:7 ОТ).

«Спасибо нашим болельщикам за поддержку, хорошо, когда они рядом, и мы рады подарить им победу. Хочу отдать должное фанатам «Локо», в зале была потрясающая атмосфера, в которой было приятно играть, причём она была очень позитивной. Первая половина для нас получилась отличной. А во второй дали соперникам много возможностей. Они играли мудро и с желанием победить. Если посмотреть на статистику, важнейшими были два момента. Несмотря на то что в целом мы выиграли подбор, но в ключевые моменты много упустили несколько отскоков. Также соперники сыграли агрессивно и заработали много штрафных, нечасто видишь 38 бросков с линии», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба московского клуба.

