Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Баскетбол

«Важнейшими были два момента». Пистиолис — о победе ЦСКА в овертайме в матче с «Локо»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань». Встреча проходила в Краснодаре и завершилась в овертайме в пользу армейцев со счётом 95:90 (24:14, 18:16, 24:26, 17:27, 12:7 ОТ).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 95
ОТ
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Ищенко - 19, Миллер - 15, Мартин - 13, Джонсон - 12, Мур - 12, Квитковских - 9, Хантер - 7, Попов - 3, Темиров, Шеянов, Коновалов, Самойленко
ЦСКА: Тримбл - 35, Жан-Шарль - 15, Кливленд - 9, Астапкович - 9, Курбанов - 8, Ухов - 6, Уэйр - 5, Чадов - 4, Руженцев - 2, Митрович - 2, Карпенко, Антонов

«Спасибо нашим болельщикам за поддержку, хорошо, когда они рядом, и мы рады подарить им победу. Хочу отдать должное фанатам «Локо», в зале была потрясающая атмосфера, в которой было приятно играть, причём она была очень позитивной. Первая половина для нас получилась отличной. А во второй дали соперникам много возможностей. Они играли мудро и с желанием победить. Если посмотреть на статистику, важнейшими были два момента. Несмотря на то что в целом мы выиграли подбор, но в ключевые моменты много упустили несколько отскоков. Также соперники сыграли агрессивно и заработали много штрафных, нечасто видишь 38 бросков с линии», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба московского клуба.

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов:

