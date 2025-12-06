«Такое нельзя позволять». Игрок «Локо» Ищенко – о поражении в матче с ЦСКА в овертайме

Защитник «Локомотива-Кубань» Всеволод Ищенко поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча проходила в Краснодаре и завершилась в овертайме в пользу московского клуба со счётом 95:90 (24:14, 18:16, 24:26, 17:27, 12:7 ОТ). Ищенко набрал 19 очков, обновив личный рекорд результативности.

«По сравнению с первым матчем с Москвой в этот раз мы хоть как-то пытались защищаться, но всё равно не получалось. Так же очень сильно провалились в первой половине, Мело Тримбл делал что хотел. Сделали много потерь, тренер на этом сделал акцент в большом перерыве, сказал, что 13 потерь – это слишком много, это конвертируется в очень лёгкие очки соперника и не даёт нам ничего в нападении из-за этого придумать. После перерыва вышли заряженные, играли как команда, двигали мяч в нападении, защищались друг за друга, и сразу же за пару минут отыграли практически всё отставание. Но потом опять, наверное, немного сбились на индивидуальные действия. Где-то опять дали сопернику войти в игровой ритм. Ну и всё. И упустили по факту выигранную игру, дали им забить такое, что нельзя позволять.

Когда Би Джей [Джонсон] забил, прозвучала сирена, подумал, что всё, выиграли. И даже когда решили отмотать и дать ЦСКА 0,6 секунды, я даже немножко не верил, что мяч за это время просто долетит от их лицевой до нашей трёхсекундной зоны. Но в итоге всё наоборот получилось», — приводит слова Ищенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

