Юдин высказался после упущенной победы «Локо» над ЦСКА за 0,6 сек до конца 4-й четверти

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Антон Юдин дал комментарий по поводу матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Встреча проходила в Краснодаре и завершилась в овертайме в пользу красно-синих со счётом 95:90 (24:14, 18:16, 24:26, 17:27, 12:7 ОТ).

Напомним, железнодорожники выигрывали со счётом 83:81 за 0,6 секунды до конца четвёртой четверти, но армейцам реализовать двухходовый бросок и перевести встречу в овертайм.

«В первой половине мы показали безобразное отношение к мячу: 13 потерь до большого перерыва и всего две — после, включая овертайм. Это говорит о том, что мы стали играть по-другому, дорожить мячом и находить правильные решения. И в целом мы постепенно нашли состав, который боролся и играл так, как мы хотели с самого начала.

Понятно, что началом матча я недоволен, но я рад, что команда правильно отреагировала. Возможно, если бы мы начали так с первых минут, то нам по всей игре было бы легче. Спасибо всем, кто сегодня пришёл на матч, была очень хорошая атмосфера. К сожалению, мы не смогли порадовать своих болельщиков победой, но могу заверить, что мы будем становиться лучше», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.

