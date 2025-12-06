Скидки
Главная Баскетбол Новости

Владимир Гомельский отреагировал на победу ЦСКА в матче с «Локо» в овертайме

Владимир Гомельский отреагировал на победу ЦСКА в матче с «Локо» в овертайме
Комментарии

Известный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Локомотивом-Кубань» и ЦСКА. Встреча проходила в Краснодаре и завершилась в овертайме в пользу красно-синих со счётом 95:90 (24:14, 18:16, 24:26, 17:27, 12:7 ОТ).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
90 : 95
ОТ
ЦСКА
Москва
Локомотив-Кубань: Ищенко - 19, Миллер - 15, Мартин - 13, Джонсон - 12, Мур - 12, Квитковских - 9, Хантер - 7, Попов - 3, Темиров, Шеянов, Коновалов, Самойленко
ЦСКА: Тримбл - 35, Жан-Шарль - 15, Кливленд - 9, Астапкович - 9, Курбанов - 8, Ухов - 6, Уэйр - 5, Чадов - 4, Руженцев - 2, Митрович - 2, Карпенко, Антонов

Железнодорожники выигрывали со счётом 83:81 за 0,6 секунды до конца четвёртой четверти, но армейцам реализовать двухходовый бросок и перевести встречу в овертайм.

«ЦСКА в Краснодаре спасся в основное время, затащив матч в пятиминутку. Где одержал победу 90:95.

Теперь по порядку. Армейцы бодро начали, создав в первой четверти задел в 10 очков. В основном за счёт безукоризненной игры Тримбла в атаке и очень хорошо налаженной защиты. Даже новичок Митрович в обороне не ошибался.

Вторая четверть позволяла рассчитывать на крупную победу гостей. Моментом разрыв в пользу москвичей достиг «+15» очков, но после перерыва картина на паркете кардинально изменилась. Игроки» Локо» перехватили инициативу и стали разрыв сокращать. Выделялся Ищенко и Джонсон.

За три минуты до конца основного времени хозяева вышли вперёд. Оставалось чуть более одной секунды, когда при «-2» Курбанов через всю площадку выдал пас на Жан-Шарля, а тот сравнял счёт невероятным броском. В овертайме было очень много штрафных бросков с обеих сторон. А точку над i поставил Тримбл, забив трёхочковый, установил окончательный счёт. Кстати, у Мело 35 очков в наборе. Поздравляю тренеров, игроков и болельщиков ЦСКА с трудной и важной победой», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

