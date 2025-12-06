Скидки
14:00 Мск
Кевин Дюрант достиг отметки в 31 000 очков за карьеру в НБА

Кевин Дюрант достиг отметки в 31 000 очков за карьеру в НБА
В данный момент проходит матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимает «Финикс Санз». На момент написания новости счёт на табло — 64:54 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
3-я четверть
74 : 58
Финикс Санз
Финикс
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Дэвисон, Дюрант, Тэйт, Смит II, Адамс, Шеппард, Окоги, Капела, Грин
Финикс Санз: Данн, О'Нил, Ричардс, Брукс, Аллен, Малуач, Игодаро, Гиллеспи, Уильямс, Буей, Флеминг, Хэйс, Гудвин

Лёгкий форвард и один из лидеров «Хьюстона» Кевин Дюрант во время матча достиг отметки в 31 000 набранных очков за профессиональную карьеру в НБА.

Напомним, нынешний сезон НБА стал 80-м в истории североамериканской лиги. Завершающий матч регулярного чемпионата намечен на 13 апреля 2026 года, а финальная серия плей-офф стартует 5 июня 2026 года.

