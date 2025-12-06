«Лейкерс» без Дончича и Леброна проиграли «Бостону» в НБА

В ночь с 5 на 6 декабря мск на паркете «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева выиграли встречу со счётом 126:105.

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Лейкерс» Остин Ривз — в его активе 36 очков, три подбора и восемь результативных передач. В составе «Селтикс» больше всех набрал лёгкий форвард Джейлен Браун — 30 очков, восемь подборов и восемь ассистов.

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич не принял участия в матче.

Также пропускал игру и лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. У ветерана — обострение ишиаса и воспаление сустава в левой ноге.