Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бостон Селтикс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 6 декабря 2025, счет 126:105, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Лейкерс» без Дончича и Леброна проиграли «Бостону» в НБА
Комментарии

В ночь с 5 на 6 декабря мск на паркете «Ти-Ди Гарден» (Бостон, США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бостон Селтикс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Хозяева выиграли встречу со счётом 126:105.

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 03:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
126 : 105
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Браун - 30, Уайт - 19, Уолш - 17, Притчард - 15, Хозер - 12, Кета - 10, Саймонс - 8, Майнотт - 6, Гонсалес - 4, Шейерман - 3, Тиллман - 2, Гарза, Уильямс, Буше
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 36, Винсент - 18, Смит - 13, Хатимура - 13, Эйтон - 6, Ларэвиа - 6, Кнехт - 5, Джеймс - 5, Хэйс - 3, Тьеро, Вандербилт, Клебер, Тимме

Самым результативным игроком матча стал американский защитник «Лейкерс» Остин Ривз — в его активе 36 очков, три подбора и восемь результативных передач. В составе «Селтикс» больше всех набрал лёгкий форвард Джейлен Браун — 30 очков, восемь подборов и восемь ассистов.

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» словенский разыгрывающий защитник Лука Дончич не принял участия в матче.

Также пропускал игру и лёгкий форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс. У ветерана — обострение ишиаса и воспаление сустава в левой ноге.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Лидер «Лейкерс» Леброн пропустит матч с «Бостоном» из-за двух проблем со здоровьем
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android