Дабл-дабл Джамала Мюррэя и 40 очков Николы Йокича помогли «Денверу» одолеть «Атланту»

В ночь с 5 на 6 декабря мск на паркете «Стэйт Фарм-Арены» (Атланта, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Атланта Хоукс» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 134:133.

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, набравший 40 очков, сделавший девять подборов и восемь передач. Канадский разыгрывающий защитник гостей Джамал Мюррэй оформил дабл-дабл, на его счету 23 очка, пять подборов и 12 передач.

У «Атланты» больше всех набрал канадский защитник Никил Александер-Уолкер, в активе которого 30 очков, пять подборов, а также один ассист.