Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Атланта Хоукс — Денвер Наггетс, результат матча 6 декабря 2025, счет 133:134, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Джамала Мюррэя и 40 очков Николы Йокича помогли «Денверу» одолеть «Атланту»
Комментарии

В ночь с 5 на 6 декабря мск на паркете «Стэйт Фарм-Арены» (Атланта, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Атланта Хоукс» и «Денвер Наггетс». Гости выиграли встречу со счётом 134:133.

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 03:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
133 : 134
Денвер Наггетс
Денвер
Атланта Хоукс: Александер-Уолкер - 30, Порзингис - 25, Джонсон - 21, Крейчи - 15, Оконгву - 13, Дэниэлс - 11, Рисашер - 9, Гуйе - 3, Кеннард - 2, Уоллес, Ньюэлл
Денвер Наггетс: Йокич - 40, Мюррэй - 23, Хардуэй-младший - 17, Джонсон - 16, Браун - 13, Уотсон - 9, Валанчюнас - 8, Джонс - 4, Ннаджи - 2, Джонс, Тайсон, Пикетт

Самым результативным игроком матча стал сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, набравший 40 очков, сделавший девять подборов и восемь передач. Канадский разыгрывающий защитник гостей Джамал Мюррэй оформил дабл-дабл, на его счету 23 очка, пять подборов и 12 передач.

У «Атланты» больше всех набрал канадский защитник Никил Александер-Уолкер, в активе которого 30 очков, пять подборов, а также один ассист.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
«Лейкерс» без Дончича и Леброна проиграли «Бостону» в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android