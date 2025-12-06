40 очков Йокича в матче НБА, финальный стердаун Яна и Двалишвили. Главное к утру
Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал 40 очков в матче НБА с «Атлантой Хоукс», чем помог своей команде победить, российский боец UFC Пётр Ян провёл финальную битву взглядов с грузином Мерабом Двалишвили в преддверии их титульного поединка, стали известны результаты жеребьёвки группового этапа чемпионата мира — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Дабл-дабл Джамала Мюррэя и 40 очков Николы Йокича помогли «Денверу» одолеть «Атланту».
- Пётр Ян и Мераб Двалишвили провели финальную битву взглядов.
- Результаты жеребьёвки группового этапа чемпионата мира — 2026.
- «Вашингтон» прервал победную серию, уступив «Анахайму» по буллитам, Овечкин — без очков.
- Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра сразятся за пояс BMF на турнире UFC 326 в марте.
- Андрей Рублёв одержал первую победу на Итоговом турнире UTS — 2025.
- «Лейкерс» без Дончича и Леброна проиграли «Бостону» в НБА.
- «Монако» в большинстве проиграл «Бресту» в матче Лиги 1, Головина заменили на 68-й минуте.
- «Бенфика» и «Спортинг» сыграли вничью в матче португальской Примейры.
- «Торпедо» одержало победу над «Шанхайскими Драконами» в серии буллитов.
- «Юта» уверенно обыграла на выезде «Ванкувер», на счету Сергачёва гол и передача.
- «Вашингтон» экстренно подписал на одну игру вратаря, завершившего карьеру 4 года назад.
Комментарии