40 очков Йокича в матче НБА, финальный стердаун Яна и Двалишвили. Главное к утру

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал 40 очков в матче НБА с «Атлантой Хоукс», чем помог своей команде победить, российский боец UFC Пётр Ян провёл финальную битву взглядов с грузином Мерабом Двалишвили в преддверии их титульного поединка, стали известны результаты жеребьёвки группового этапа чемпионата мира — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

Главные новости дня