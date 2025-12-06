Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

6 декабря главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, UFC, баскетбол, НБА, теннис

40 очков Йокича в матче НБА, финальный стердаун Яна и Двалишвили. Главное к утру
Комментарии

Сербский центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич набрал 40 очков в матче НБА с «Атлантой Хоукс», чем помог своей команде победить, российский боец UFC Пётр Ян провёл финальную битву взглядов с грузином Мерабом Двалишвили в преддверии их титульного поединка, стали известны результаты жеребьёвки группового этапа чемпионата мира — 2026. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Дабл-дабл Джамала Мюррэя и 40 очков Николы Йокича помогли «Денверу» одолеть «Атланту».
  2. Пётр Ян и Мераб Двалишвили провели финальную битву взглядов.
  3. Результаты жеребьёвки группового этапа чемпионата мира — 2026.
  4. «Вашингтон» прервал победную серию, уступив «Анахайму» по буллитам, Овечкин — без очков.
  5. Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра сразятся за пояс BMF на турнире UFC 326 в марте.
  6. Андрей Рублёв одержал первую победу на Итоговом турнире UTS — 2025.
  7. «Лейкерс» без Дончича и Леброна проиграли «Бостону» в НБА.
  8. «Монако» в большинстве проиграл «Бресту» в матче Лиги 1, Головина заменили на 68-й минуте.
  9. «Бенфика» и «Спортинг» сыграли вничью в матче португальской Примейры.
  10. «Торпедо» одержало победу над «Шанхайскими Драконами» в серии буллитов.
  11. «Юта» уверенно обыграла на выезде «Ванкувер», на счету Сергачёва гол и передача.
  12. «Вашингтон» экстренно подписал на одну игру вратаря, завершившего карьеру 4 года назад.

Главные новости дня

Материалы по теме
Топ-события субботы: «Спартак» — «Динамо» в РПЛ, битва Месси за титул МЛС, Ф-1 и хоккей
Топ-события субботы: «Спартак» — «Динамо» в РПЛ, битва Месси за титул МЛС, Ф-1 и хоккей
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android