Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Оклахома-Сити Тандер — Даллас Маверикс, результат матча 6 декабря 2025, счет 132:111, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Лидер НБА «Оклахома» обыграла «Даллас», добыв 14-ю подряд победу в сезоне
Комментарии

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 132:111. Отметим, что для «Оклахомы» эта победа стала 14-й подряд в нынешнем сезоне и 22-й в общей сложности при единственном поражении.

НБА — регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 05:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
132 : 111
Даллас Маверикс
Даллас
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 33, Холмгрен - 15, Уильямс - 15, Уиггинс - 11, Уоллес - 11, Уильямс - 10, Карлсон - 9, Митчелл - 9, Дженг - 7, Барнхайзер - 5, Уильямс - 4, Янгблад - 3
Даллас Маверикс: Харди - 23, Маршалл - 18, Флэгг - 16, Кристи - 12, Расселл - 12, Нембард - 10, Уильямс - 9, Пауэлл - 3, Мартин - 3, Томпсон - 3, Дэвис - 2, Сиссе

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, у которого 33 очка. Также канадец сделал пять подборов и отдал шесть передач. В составе «Маверикс» больше всех набрал американский защитник Джейден Харди, на его счету 23 очка, два подбора и две результативные передачи.

