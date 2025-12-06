Лидер НБА «Оклахома» обыграла «Даллас», добыв 14-ю подряд победу в сезоне

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Оклахома-Сити Тандер» и «Даллас Маверикс». Хозяева одержали победу со счётом 132:111. Отметим, что для «Оклахомы» эта победа стала 14-й подряд в нынешнем сезоне и 22-й в общей сложности при единственном поражении.

Лучшую результативность в составе победителей показал разыгрывающий Шей Гилджес-Александер, у которого 33 очка. Также канадец сделал пять подборов и отдал шесть передач. В составе «Маверикс» больше всех набрал американский защитник Джейден Харди, на его счету 23 очка, два подбора и две результативные передачи.