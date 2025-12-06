Расписание матчей Единой лиги 6 декабря

Скидки
Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
14:00 Мск
Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 6 декабря

Комментарии

В субботу, 6 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 cостоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Единая лига. Расписание на 6 декабря (время — московское):

12:00. «Енисей» — МБА-МАИ;
14:00. «Автодор» — УНИКС.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира — ЦСКА. На счету армейцев 11 побед и два поражения в 13 матчах. Второе место у УНИКСа — 10 побед и два поражения в 12 играх. На третьей строчке идёт «Локомотив-Кубань», четырежды проигравший в 14 встречах.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
