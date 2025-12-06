Результаты матчей НБА 6 декабря

В ночь на 6 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли увидеть 12 матчей. «Чемпионат предлагает ознакомиться с результатами дня.
НБА. Результаты на 6 декабря:
«Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 126:105;
«Орландо Мэджик» — «Майами Хит» — 106:105;
«Торонто Рэпторс» — «Шарлотт Хорнетс» — 86:111;
«Нью-Йорк Никс» — «Юта Джаз» — 146:112;
«Атланта Хоукс» — «Денвер Наггетс» — 133:134;
«Детройт Пистонс» — Портленд Трэйл Блэйзерс» — 122:116;
«Кливленд Кавальерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 130:117;
«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 107:98;
«Чикаго Буллз» — «Индиана Пэйсерс» — 105:120;
«Хьюстон Рокетс» — «Финикс Санз» — 117:98;
«Милуоки Бакс» — «Филадельфия Сиксерс» — 101:116;
«Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс» — 132:111.