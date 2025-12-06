Результаты матчей НБА 6 декабря

В ночь на 6 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли увидеть 12 матчей. «Чемпионат предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты на 6 декабря:

«Бостон Селтикс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 126:105;

«Орландо Мэджик» — «Майами Хит» — 106:105;

«Торонто Рэпторс» — «Шарлотт Хорнетс» — 86:111;

«Нью-Йорк Никс» — «Юта Джаз» — 146:112;

«Атланта Хоукс» — «Денвер Наггетс» — 133:134;

«Детройт Пистонс» — Портленд Трэйл Блэйзерс» — 122:116;

«Кливленд Кавальерс» — «Сан-Антонио Спёрс» — 130:117;

«Мемфис Гриззлиз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 107:98;

«Чикаго Буллз» — «Индиана Пэйсерс» — 105:120;

«Хьюстон Рокетс» — «Финикс Санз» — 117:98;

«Милуоки Бакс» — «Филадельфия Сиксерс» — 101:116;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Даллас Маверикс» — 132:111.