«Всё у него есть». Чемпион ОИ Едешко оценил перспективы Егора Дёмина в НБА

80-летний российский баскетболист и олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко высказался об игре своего 19-летнего соотечественника Егора Дёмина, выступающего за клуб НБА «Бруклин Нетс» на позиции разыгрывающего защитника.

«Очень радуюсь за Егора, что он так хорошо взлетел. У него были перепады и нестабильность. Но Дёмин очень талантливый баскетболист и в НБА никогда не пропадёт.

Он парень хороший, есть все данные. Я думаю, у него в НБА всё нормально будет и сумеет о себе заявить. Для этого всё у него есть. Дай бог, чтобы наш баскетболист добился больших высот», — приводит слова Едешко Metaratings.