Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Всё у него есть». Чемпион ОИ Едешко оценил перспективы Егора Дёмина в НБА

«Всё у него есть». Чемпион ОИ Едешко оценил перспективы Егора Дёмина в НБА
Комментарии

80-летний российский баскетболист и олимпийский чемпион 1972 года Иван Едешко высказался об игре своего 19-летнего соотечественника Егора Дёмина, выступающего за клуб НБА «Бруклин Нетс» на позиции разыгрывающего защитника.

«Очень радуюсь за Егора, что он так хорошо взлетел. У него были перепады и нестабильность. Но Дёмин очень талантливый баскетболист и в НБА никогда не пропадёт.

Он парень хороший, есть все данные. Я думаю, у него в НБА всё нормально будет и сумеет о себе заявить. Для этого всё у него есть. Дай бог, чтобы наш баскетболист добился больших высот», — приводит слова Едешко Metaratings.

Сейчас читают:
Оно того стоило? Неготовый Егор Дёмин вышел на паркет, а «Бруклин» досадно проиграл
Оно того стоило? Неготовый Егор Дёмин вышел на паркет, а «Бруклин» досадно проиграл
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android