Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Баскетбол

«Столкнулись с болезнями и травмами». Арсич — о подготовке «Енисея» к матчу с МБА-МАИ

«Столкнулись с болезнями и травмами». Арсич — о подготовке «Енисея» к матчу с МБА-МАИ
Комментарии

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с МБА-МАИ, который начнётся сегодня, 6 декабря, в 12:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
МБА-МАИ
Москва
«В прошедшем перерыве мы столкнулись с болезнями и травмами, но надеюсь, что к игре все будут готовы. С самого начала чемпионата МБА-МАИ показывает очень хороший баскетбол, и после первого круга команда заслуженно попала в первую четвёрку. За последние два месяца мы тоже прибавили и стали сильнее. Мы знаем, что можем противопоставить сопернику, и сделаем всё возможное, чтобы порадовать наших болельщиков», — приводит слова Арсича пресс-служба команды.

