«Лёгкой прогулки не будет». Тренер МБА-МАИ Карасёв — о матче с «Енисеем»

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с «Енисеем», который начнётся сегодня, 6 декабря, в 12:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 06 декабря 2025, суббота. 12:00 МСК Енисей Красноярск Не начался МБА-МАИ Москва

«Паузу мы провели продуктивно, было время и отдохнуть, и поработать, наиграть нужные связи и комбинации. Что касается предстоящего матча, все прекрасно понимают, что в Красноярске играть всегда тяжело – длинный перелёт, разница во времени. Не стоит забывать и о том, что «Енисей» набрал очень хороший ход, забрал много матчей, особенно дома. В частности, красноярцы обыграли «Зенит», «Уралмаш».

Лёгкой прогулки точно не будет, но мы уверены в своих силах, опыт побед в Красноярске есть, поэтому всё в наших руках. Главное – показать свой баскетбол, не проваливаться в защите, как это уже бывало в текущем сезоне, и тогда можно рассчитывать на успех», — приводит слова Карасёва пресс-служба команды.