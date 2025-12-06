Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Лёгкой прогулки не будет». Тренер МБА-МАИ Карасёв — о матче с «Енисеем»

«Лёгкой прогулки не будет». Тренер МБА-МАИ Карасёв — о матче с «Енисеем»
Комментарии

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с «Енисеем», который начнётся сегодня, 6 декабря, в 12:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Не начался
МБА-МАИ
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Паузу мы провели продуктивно, было время и отдохнуть, и поработать, наиграть нужные связи и комбинации. Что касается предстоящего матча, все прекрасно понимают, что в Красноярске играть всегда тяжело – длинный перелёт, разница во времени. Не стоит забывать и о том, что «Енисей» набрал очень хороший ход, забрал много матчей, особенно дома. В частности, красноярцы обыграли «Зенит», «Уралмаш».

Лёгкой прогулки точно не будет, но мы уверены в своих силах, опыт побед в Красноярске есть, поэтому всё в наших руках. Главное – показать свой баскетбол, не проваливаться в защите, как это уже бывало в текущем сезоне, и тогда можно рассчитывать на успех», — приводит слова Карасёва пресс-служба команды.

Материалы по теме
«Столкнулись с болезнями и травмами». Арсич — о подготовке «Енисея» к матчу с МБА-МАИ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android