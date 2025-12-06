Скидки
Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
Тейтум ответил, может ли сыграть в НБА вместе со своим сыном

Тейтум ответил, может ли сыграть в НБА вместе со своим сыном
27-летний американский игрок и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Джейсон Тейтум, выступающий на позиции лёгкого форварда за «Бостон Селтикс», ответил на вопрос, может ли он сыграть в североамериканской лиге вместе со своим сыном Дьюсом.

«Ему исполнилось 8, а мне 27, и, чёрт возьми, могу ли я играть ещё 10 лет? Я легко могу это сделать. Так что, если всё получится, это будет круто», — сказал Тейтум на YouTube-канале Marcus & Markieff Morris: The Morris Code.

Тейтум порвал ахиллово сухожилие в четвёртом матче второго раунда плей-офф НБА этого года с «Нью-Йорк Никс» и с тех пор проходит восстановление.

