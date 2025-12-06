Скидки
Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Каждый игрок «Автодора» вносит вклад». Лопатин — о матче УНИКСа в Единой лиге

Комментарии

27-летний российский профессиональный баскетболист Андрей Лопатин, играющий на позиции тяжёлого форварда за команду Единой лиги ВТБ УНИКС, высказался в преддверии матча с «Автодором», который начнётся сегодня, 6 декабря, в 14:00 по московскому времени.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
2-я четверть
30 : 40
УНИКС
Казань
Автодор: Сущик, Пранаускис, Евсеев, Фёдоров, Мотовилов, Клименко, Вольхин, Ньюмэн, Яковлев, Хаджибегович
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Стуленков, Лопатин, Швед

«Настрой у нас как всегда серьёзный. Каждый баскетболист «Автодора» вносит свой вклад в игру: кто – очками, кто – подборами и так далее. Поэтому для победы нам необходимо быть собранными и играть уверенно с нужной отдачей», — приводит слова Лопатина пресс-служба команды.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира — ЦСКА. На счету армейцев 11 побед и два поражения в 13 матчах. Второе место у УНИКСа — 10 побед и два поражения в 12 играх. На третьей строчке идёт «Локомотив-Кубань», четырежды проигравший в 14 встречах.

