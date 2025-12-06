«Каждый игрок «Автодора» вносит вклад». Лопатин — о матче УНИКСа в Единой лиге

27-летний российский профессиональный баскетболист Андрей Лопатин, играющий на позиции тяжёлого форварда за команду Единой лиги ВТБ УНИКС, высказался в преддверии матча с «Автодором», который начнётся сегодня, 6 декабря, в 14:00 по московскому времени.

«Настрой у нас как всегда серьёзный. Каждый баскетболист «Автодора» вносит свой вклад в игру: кто – очками, кто – подборами и так далее. Поэтому для победы нам необходимо быть собранными и играть уверенно с нужной отдачей», — приводит слова Лопатина пресс-служба команды.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира — ЦСКА. На счету армейцев 11 побед и два поражения в 13 матчах. Второе место у УНИКСа — 10 побед и два поражения в 12 играх. На третьей строчке идёт «Локомотив-Кубань», четырежды проигравший в 14 встречах.