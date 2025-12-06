Скидки
Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Баскетбол

Богичевич ответил, помог ли перерыв в Единой лиге «Автодору» перед матчем с УНИКСом

Богичевич ответил, помог ли перерыв в Единой лиге «Автодору» перед матчем с УНИКСом
Комментарии

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча состоится сегодня, 6 декабря.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
2-я четверть
30 : 40
УНИКС
Казань
Автодор: Сущик, Пранаускис, Евсеев, Фёдоров, Мотовилов, Клименко, Вольхин, Ньюмэн, Яковлев, Хаджибегович
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Пьерр, Захаров, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Стуленков, Лопатин, Швед

«Нам предстоит встреча против одной из лучших команд в лиге. УНИКС — крайне качественный коллектив с высоким уровнем атлетизма. Состав казанцев включает в себя отличных созидателей на каждой позиции, что позволяет играть в очень интенсивный баскетбол. Нам необходимо проявить свои лучшие физические качества и выкладываться на 100%, чтобы соответствовать уровню соперника и рассчитывать на положительный результат.

Перерыв положительно сказался на команде. Мы «перезагрузили» головы и освежились. Игроки находятся в хорошем расположении духа и работают с полной самоотдачей — на тренировках видно упорство и энергию. Рад, что парни осознают всю ситуацию, которая сложилась в нашей команде, и максимально выкладываются. Надеюсь, такой настрой перенесётся на площадку», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.

