Богичевич ответил, помог ли перерыв в Единой лиге «Автодору» перед матчем с УНИКСом

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Встреча состоится сегодня, 6 декабря.

«Нам предстоит встреча против одной из лучших команд в лиге. УНИКС — крайне качественный коллектив с высоким уровнем атлетизма. Состав казанцев включает в себя отличных созидателей на каждой позиции, что позволяет играть в очень интенсивный баскетбол. Нам необходимо проявить свои лучшие физические качества и выкладываться на 100%, чтобы соответствовать уровню соперника и рассчитывать на положительный результат.

Перерыв положительно сказался на команде. Мы «перезагрузили» головы и освежились. Игроки находятся в хорошем расположении духа и работают с полной самоотдачей — на тренировках видно упорство и энергию. Рад, что парни осознают всю ситуацию, которая сложилась в нашей команде, и максимально выкладываются. Надеюсь, такой настрой перенесётся на площадку», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.