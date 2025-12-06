Скидки
Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
14:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Енисей» — МБА-МАИ, результат матча 6 декабря 2025, счет 61:93, Единая лига ВТБ – 2025/2026

Дабл-дабл Зубкова помог МБА-МАИ крупно обыграть «Енисей» в матче Единой лиги
Комментарии

В воскресенте, 6 декабря, в Красноярске на стадионе «Арена-Север» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Енисей» принимал МБА-МАИ. Хозяева площадки уступили гостям из Москвы со счётом 61:93 (26:30; 17:17; 11:20; 7:26).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
61 : 93
МБА-МАИ
Москва
Енисей: Коулмэн, Ведищев, Артис, Евдокимов, Рыжов, Перевалов, Сонько, Шлегель, Тасич, Ванин, Долинин, Антипов
МБА-МАИ: Савков, Комолов, Зайцев, Барашков, Исмаилов, Трушкин, Воронов, Зубков, Балашов, Личутин, Платунов, Певнев

В составе хозяев отличился сербский форвард Данило Тасич, набравший по итогам матча 13 очков, восемь подборов, три передачи, два блок-шота, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+21».

У московского коллектива лучшим стал российский форвард Андрей Зубков, на счету которого дабл-дабл — 15 очков, 10 подборов, три передачи, четыре перехвата, один блок-шот и три потери при коэффициенте эффективности «+27».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
