Дабл-дабл Зубкова помог МБА-МАИ крупно обыграть «Енисей» в матче Единой лиги

В воскресенте, 6 декабря, в Красноярске на стадионе «Арена-Север» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Енисей» принимал МБА-МАИ. Хозяева площадки уступили гостям из Москвы со счётом 61:93 (26:30; 17:17; 11:20; 7:26).

В составе хозяев отличился сербский форвард Данило Тасич, набравший по итогам матча 13 очков, восемь подборов, три передачи, два блок-шота, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+21».

У московского коллектива лучшим стал российский форвард Андрей Зубков, на счету которого дабл-дабл — 15 очков, 10 подборов, три передачи, четыре перехвата, один блок-шот и три потери при коэффициенте эффективности «+27».