Баскетбол Новости

Кириленко: ФИБА подтверждает готовность поддержать спортсменов в вопросе пути к ОИ-2028

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ), член Центрального бюро Международной федерации баскетбола (ФИБА) Андрей Кириленко прокомментировал итоги заседания в Швейцарии.

«3-4 декабря прошло заседание Центрального бюро ФИБА в Швейцарии. Обсуждали подготовку к ближайшим крупным турнирам: женскому чемпионату мира — 2026, мужскому чемпионату мира — 2027 и Олимпийским играм 2028 и 2032 годов. Отдельное внимание уделили дисциплине 3×3, отчётам по юношеским и клубным соревнованиям, а также переговорам ФИБА и НБА о возможном запуске новой европейской лиги.

Также было принято решение провести первый FIBA Masters Open (40+) в Греции в июле 2026 года. Статус России оставлен без изменений до заседания исполкома ФИБА в феврале 2026 года, который будет проходить после сессии Международного олимпийского комитета в Милане.

На данный момент дальнейшие шаги будут зависеть от позиции МОК. При этом ФИБА подтверждает готовность поддержать спортсменов в вопросе возможного пути к Олимпиаде-2028. Для нас важной темой остаётся и возвращение в систему юношеских турниров. Российскому баскетболу важно быть частью этих процессов, и мы готовы включаться в них как можно скорее», — написал Кириленко в своём телеграм-канале.

