УНИКС уверенно обыграл «Автодор» в Единой лиге. У саратовцев 11 поражений подряд

В субботу, 6 декабря, в Саратове на стадионе «Кристалл» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Автодор» принимал УНИКС. Хозяева площадки уступили гостям из Казани со счётом 58:74 (15:21; 17:22; 8:18; 18:13).

В составе «Автодора» отличился черногорский центровой Ален Хаджибегович — 14 очков, семь подборов, четыре передачи, три перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+18».

Лучшим по итогам матча стал американский центровой УНИКСа Маркус Бингэм — 17 очков, пять подборов, одна передача, один блок-шот, четыре перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+23».