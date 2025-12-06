Скидки
Автодор — УНИКС. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Автодор» — УНИКС, результат матча 6 декабря 2025, счет 58:74, Единая лига ВТБ – 2025/2026

УНИКС уверенно обыграл «Автодор» в Единой лиге. У саратовцев 11 поражений подряд
Комментарии

В субботу, 6 декабря, в Саратове на стадионе «Кристалл» состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в рамках которого местный «Автодор» принимал УНИКС. Хозяева площадки уступили гостям из Казани со счётом 58:74 (15:21; 17:22; 8:18; 18:13).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
58 : 74
УНИКС
Казань
Автодор: Хаджибегович - 14, Ньюмэн - 13, Евсеев - 11, Вольхин - 6, Клименко - 5, Фёдоров - 4, Пранаускис - 3, Мотовилов - 2, Сущик, Яковлев
УНИКС: Бингэм - 17, Рейнольдс - 15, Д. Кулагин - 14, Швед - 9, Беленицкий - 7, Пьерр - 6, Захаров - 3, Лопатин - 3, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Стуленков

В составе «Автодора» отличился черногорский центровой Ален Хаджибегович — 14 очков, семь подборов, четыре передачи, три перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+18».

Лучшим по итогам матча стал американский центровой УНИКСа Маркус Бингэм — 17 очков, пять подборов, одна передача, один блок-шот, четыре перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+23».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
