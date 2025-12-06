Скидки
Единая лига — 2025/2026: результаты на 6 декабря, календарь, таблица

Результаты матчей Единой лиги 6 декабря
В субботу, 6 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 cостоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встреч.

Единая лига. Результаты на 6 декабря:

«Енисей» — МБА-МАИ — 58:74;
«Автодор» — УНИКС — 61:93.

По итогам субботних матчей УНИКС обошёл ЦСКА, возглавив турнирную таблицу. У казанцев теперь 11 побед и два поражения в 13 матчах. У действующего чемпиона также, но по разницей мячей УНИКС превосходит москвичей. Третье место у «Локомотива-Кубань», который одержал 10 побед при четырёх поражениях.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
