Дабл-дабл Фролова помог «Реалу» обыграть «Валенсию» в Лиге U22

В пятницу, 5 декабря, в юношеской лиге Испании до 22 лет (Лига U22) состоялся очередной игровой тур, в рамках которого на паркет вышли четверо россиян.

Представляющие мадридский «Реал» центровой Илья Фролов и лёгкий форвард Егор Амосов, являющиеся игроками стартовой пятёрки, помогли своему клубу обыграть «Валенсию» со счётом 103:80. На счету Ильи за 25 минут дабл-дабл — 10 очков, 12 подборов, одна передача, один блок-шот и три потери при коэффициенте эффективности «+15». Егор за 27 минут набрал 13 очков, сделал шесть подборов, три передачи, четыре перехвата, два блок-шота и совершил три потери при коэффициенте эффективности «+14».

Идущая на четвёртом месте в группе А «Сарагоса», за которую выступает 20-летний форвард Александр Савков, обыграла со счётом 82:69 «Ховентуд». За 29 минут на паркете россиянин набрал 10 очков, сделал четыре подбора, пять передач, один перехват, один блок-шот и совершил три потери при коэффициенте эффективности «+8».

Александр Панасюк, играющий за «Гран Канарию» в группе В, помог клубу обыграть «Бильбао», набрав за 20 минут одно очко, совершив три подбора, четыре передачи и четыре потери при коэффициенте эффективности «-3».