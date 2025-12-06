Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Фролова помог «Реалу» обыграть «Валенсию» в Лиге U22

Дабл-дабл Фролова помог «Реалу» обыграть «Валенсию» в Лиге U22
Комментарии

В пятницу, 5 декабря, в юношеской лиге Испании до 22 лет (Лига U22) состоялся очередной игровой тур, в рамках которого на паркет вышли четверо россиян.

Представляющие мадридский «Реал» центровой Илья Фролов и лёгкий форвард Егор Амосов, являющиеся игроками стартовой пятёрки, помогли своему клубу обыграть «Валенсию» со счётом 103:80. На счету Ильи за 25 минут дабл-дабл — 10 очков, 12 подборов, одна передача, один блок-шот и три потери при коэффициенте эффективности «+15». Егор за 27 минут набрал 13 очков, сделал шесть подборов, три передачи, четыре перехвата, два блок-шота и совершил три потери при коэффициенте эффективности «+14».

Идущая на четвёртом месте в группе А «Сарагоса», за которую выступает 20-летний форвард Александр Савков, обыграла со счётом 82:69 «Ховентуд». За 29 минут на паркете россиянин набрал 10 очков, сделал четыре подбора, пять передач, один перехват, один блок-шот и совершил три потери при коэффициенте эффективности «+8».

Александр Панасюк, играющий за «Гран Канарию» в группе В, помог клубу обыграть «Бильбао», набрав за 20 минут одно очко, совершив три подбора, четыре передачи и четыре потери при коэффициенте эффективности «-3».

Сейчас читают:
ФИБА готова к особым мерам для участия баскетболистов из России в ОИ‑2028. Что это значит?
ФИБА готова к особым мерам для участия баскетболистов из России в ОИ‑2028. Что это значит?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android