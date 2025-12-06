«Надо исправлять». Игрок УНИКСа назвал проблему клуба в матче с «Автодором»

23-летний лёгкий форвард клуба УНИКС россиянин Михаил Беленицкий прокомментировал выступление команды в матче с саратовским клубом «Автодор» (74:58).

«Мы готовились к игре, знали, что «Автодор» – сильная команда. Даже несмотря на отсутствие некоторых легионеров, они всегда борются до последнего, как, например, с ЦСКА или другими. Часто саратовцы выигрывают на последних секундах.

Поэтому мы нисколько не расслаблялись, понимали, что матч будет очень упорным. Старались выполнять все установки тренера, считаю, что у нас это получилось. Мы провели хорошую командную игру и закономерно победили. Однако большое количество потерь – это то, что нужно исправить, чтобы в будущем выступать лучше», — приводит слова Беленицкого пресс-служба УНИКСа.