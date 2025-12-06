Скидки
Баскетбол

«Надо исправлять». Игрок УНИКСа назвал проблему клуба в матче с «Автодором»

«Надо исправлять». Игрок УНИКСа назвал проблему клуба в матче с «Автодором»
Комментарии

23-летний лёгкий форвард клуба УНИКС россиянин Михаил Беленицкий прокомментировал выступление команды в матче с саратовским клубом «Автодор» (74:58).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
58 : 74
УНИКС
Казань
Автодор: Хаджибегович - 14, Ньюмэн - 13, Евсеев - 11, Вольхин - 6, Клименко - 5, Фёдоров - 4, Пранаускис - 3, Мотовилов - 2, Сущик, Яковлев
УНИКС: Бингэм - 17, Рейнольдс - 15, Д. Кулагин - 14, Швед - 9, Беленицкий - 7, Пьерр - 6, Захаров - 3, Лопатин - 3, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Стуленков

«Мы готовились к игре, знали, что «Автодор» – сильная команда. Даже несмотря на отсутствие некоторых легионеров, они всегда борются до последнего, как, например, с ЦСКА или другими. Часто саратовцы выигрывают на последних секундах.

Поэтому мы нисколько не расслаблялись, понимали, что матч будет очень упорным. Старались выполнять все установки тренера, считаю, что у нас это получилось. Мы провели хорошую командную игру и закономерно победили. Однако большое количество потерь – это то, что нужно исправить, чтобы в будущем выступать лучше», — приводит слова Беленицкого пресс-служба УНИКСа.

УНИКС отстоял первое место, а «Енисей» неожиданно провалился. Итоги дня Единой лиги
УНИКС отстоял первое место, а «Енисей» неожиданно провалился. Итоги дня Единой лиги
