Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Динамо Приморский край — Тамбов: прямая трансляция матча Кубка России по баскетболу 2025/2026 начнется в 12:15

Начало прямой видеотрансляции матча Кубка России по баскетболу «Динамо» ПРК — «Тамбов»
Комментарии

10 декабря в 12:15 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча Газпромбанк Кубка России между «Динамо» из Приморского края и «Тамбовом».

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Прямые трансляции спорта

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Сейчас читают:
ФИБА готова к особым мерам для участия баскетболистов из России в ОИ‑2028. Что это значит?
ФИБА готова к особым мерам для участия баскетболистов из России в ОИ‑2028. Что это значит?

Самый низкий баскетболист:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android