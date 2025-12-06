Скидки
Главная Баскетбол Новости

«Мы находимся не в оптимальной форме». Перасович — о победе УНИКСа в матче с «Автодором»

Главный тренер казанского клуба УНИКС Велимир Перасович поделился мнением насчёт выступления своих подопечных в матче с саратовской командой «Автодор». Встреча завершилась со счётом 74:58 в пользу казанского коллектива.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
58 : 74
УНИКС
Казань
Автодор: Хаджибегович - 14, Ньюмэн - 13, Евсеев - 11, Вольхин - 6, Клименко - 5, Фёдоров - 4, Пранаускис - 3, Мотовилов - 2, Сущик, Яковлев
УНИКС: Бингэм - 17, Рейнольдс - 15, Д. Кулагин - 14, Швед - 9, Беленицкий - 7, Пьерр - 6, Захаров - 3, Лопатин - 3, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Стуленков

«Отмечу, в сегодняшнем матче в составе обеих команд из-за травм отсутствовало большое количество баскетболистов. Безусловно, после последнего поражения от «Пармы» мы стали более сконцентрированными. Однако пока находимся не в оптимальной форме, поскольку наш состав и кондиции сейчас значительно отличаются от начала сезона. Надеюсь, скоро мы улучшим свой баскетбол и станем сильнее», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

