«Мы находимся не в оптимальной форме». Перасович — о победе УНИКСа в матче с «Автодором»

Главный тренер казанского клуба УНИКС Велимир Перасович поделился мнением насчёт выступления своих подопечных в матче с саратовской командой «Автодор». Встреча завершилась со счётом 74:58 в пользу казанского коллектива.

«Отмечу, в сегодняшнем матче в составе обеих команд из-за травм отсутствовало большое количество баскетболистов. Безусловно, после последнего поражения от «Пармы» мы стали более сконцентрированными. Однако пока находимся не в оптимальной форме, поскольку наш состав и кондиции сейчас значительно отличаются от начала сезона. Надеюсь, скоро мы улучшим свой баскетбол и станем сильнее», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.