Баскетбол

Елевич: теперь ЦСКА не сможет обыграть «Локо» с разгромным счётом. Краснодарцы прибавили

Бывший тренер сборной России, а также член тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Сергей Елевич высказался насчёт противостояния между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань».

«ЦСКА в этот раз не сможет победить «Локо» с разгромным счётом, как это было в их прошлой встрече в Москве, когда армейцы выиграли с разницей +40. Сложно сказать, кто здесь добьётся успеха, но уверен, сейчас разница в счёте будет минимальная, нас ждёт напряжённая борьба до последних секунд. Краснодарцы сейчас сильно прибавили, плюс сделали некоторые неплохие усиления состава. Так что ожидается битва», — приводит слова Елевича портал «Матч ТВ».

