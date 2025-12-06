Главный тренер «Автодора» прокомментировал поражение подопечных в матче с УНИКСом

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение своих подопечных в матче с УНИКСом (54:78).

«Хочу поблагодарить своих игроков. Удовлетворён тем, как они боролись, это была главная цель на этот матч. Хочу сказать, несмотря на всю ситуацию с покинувшими клуб, рад видеть, с каким настроем вышли парни. В раздевалке мы говорили, нам важно биться сегодня даже с укороченной ротацией. Мы забрали подборы в нападении, сделали больше результативных передач и заставили соперников совершить 21 потерю. Это доказывает желание команды сражаться и играть до конца. Конечно, этого недостаточно для победы над такой командой, как УНИКС. Так или иначе, мы справимся. Для меня наша команда — настоящие герои с сильным характером. Сейчас всё нелегко, но идём дальше», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.