Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер «Автодора» прокомментировал поражение подопечных в матче с УНИКСом

Главный тренер «Автодора» прокомментировал поражение подопечных в матче с УНИКСом
Комментарии

Главный тренер «Автодора» Миленко Богичевич прокомментировал поражение своих подопечных в матче с УНИКСом (54:78).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
06 декабря 2025, суббота. 14:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
58 : 74
УНИКС
Казань
Автодор: Хаджибегович - 14, Ньюмэн - 13, Евсеев - 11, Вольхин - 6, Клименко - 5, Фёдоров - 4, Пранаускис - 3, Мотовилов - 2, Сущик, Яковлев
УНИКС: Бингэм - 17, Рейнольдс - 15, Д. Кулагин - 14, Швед - 9, Беленицкий - 7, Пьерр - 6, Захаров - 3, Лопатин - 3, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Стуленков

«Хочу поблагодарить своих игроков. Удовлетворён тем, как они боролись, это была главная цель на этот матч. Хочу сказать, несмотря на всю ситуацию с покинувшими клуб, рад видеть, с каким настроем вышли парни. В раздевалке мы говорили, нам важно биться сегодня даже с укороченной ротацией. Мы забрали подборы в нападении, сделали больше результативных передач и заставили соперников совершить 21 потерю. Это доказывает желание команды сражаться и играть до конца. Конечно, этого недостаточно для победы над такой командой, как УНИКС. Так или иначе, мы справимся. Для меня наша команда — настоящие герои с сильным характером. Сейчас всё нелегко, но идём дальше», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.

Материалы по теме
УНИКС отстоял первое место, а «Енисей» неожиданно провалился. Итоги дня Единой лиги
УНИКС отстоял первое место, а «Енисей» неожиданно провалился. Итоги дня Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android