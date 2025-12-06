Назван статус Егора Дёмина перед матчем с «Нью-Орлеан Пеликанс»

Журналист New York Post Брайан Льюис сообщил на своей странице в социальной сети Х, что 19-летний разыгрывающий защитник клуба «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин не указан в отчёте о травмах команды в преддверии матча с «Нью-Орлеан Пеликанс», который состоится завтра, 7 декабря, и начнётся в 01:00 мск.

Это значит, что с высокой долей вероятности российский разыгрывающий защитник примет участие в матче.

Напомним, в сезоне-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дёмин сыграл в составе «Бруклина» в 20 матчах. В среднем за встречу Егор набирает 8,4 очка, делает 3,3 подбора, а также отдаёт 3,5 передачи и совершает 0,9 перехвата.