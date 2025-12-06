«Это не та машина, которую мы привыкли видеть». Аналитик — о Леброне в текущем сезоне

Североамериканский журналист и инсайдер ESPN Марк Спирс предположил, что 40-летний четырёхкратный чемпион НБА, а также лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественник Леброн Джеймс уже находится на спаде.

«Вспоминается момент из фильма «Рокки 4». Помните Дюка? Это был наставник Рокки. Тогда он кричал ему про Ивана Драго: «Он человек. Не машина!» Драго тогда получил сечку. Неужели и у Леброна наконец-то пошла кровь.

Брон так долго был машиной, будь то из-за здоровья или из-за своей игры. Через 15 дней ему исполнится 41 год. Просто невероятно, что этот парень всё ещё может играть в баскетбол.

Но я впервые вижу его в человеческом облике. Не играющим в тренировочном лагере, не играющим два матча подряд. Это не та машина, которую мы привыкли видеть», — приводит слова Спирса портал The Sports Rush.