«Слышал о клубе много хорошего, счастлив быть здесь». Новичок «Зенита» из США — о команде

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Ноа Вонле поделился мнением насчёт санкт-петербургского клуба «Зенит», в который он перешёл в этом году.

«Счастлив вернуться на паркет и снова играть. Слышал и ранее о клубе много хорошего. Есть несколько друзей, которые успели тут поиграть. Просто счастлив быть здесь, играем матч за матчем, посмотрим, куда нас это приведёт. Это здорово — находиться здесь в конкуренции, веселиться и проводить время с ребятами. Находиться в этой обстановке», — сказал Вонле в интервью каналу «Два Кольца».

Ноа был выбран на драфте НБА в 2014 году под девятым номером в первом раунде командой «Шарлотт Хорнетс». Потом он выступал в североамериканской организации за такие команды, как «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс».