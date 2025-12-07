Новичок «Зенита», игравший в НБА, вспомнил, благодаря кому решил перейти в российский клуб

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Ноа Вонле вспомнил, что на его решение присоединиться к сине-бело-голубым повлиял 25-летний хорватский центровой Лука Шаманич, который, как и Вонле, в этом году подписал контракт с командой из Санкт-Петербурга.

«Мы знакомы с ним с медиадня «Бостона», он отличный парень. Когда узнал, что Лука перешёл в «Зенит», набрал ему, потому что мной тоже интересовались. С ним поговорил. Он сказал мне, ему тут всё нравится, хотя тогда тот, по сути, только приехал в Россию. Я ему рассказал, что потенциально могу присоединиться к команде. С нетерпением ждали, когда сыграем вместе», — сказал Вонле в интервью каналу «Два Кольца».

Ноа был выбран на драфте НБА в 2014 году под девятым номером в первом раунде командой «Шарлотт Хорнетс». Потом он выступал в североамериканской организации за такие команды, как «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Миннесота Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс».