Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хавьер Паскуаль: Евролига — другой уровень по сравнению с российским баскетболом

Хавьер Паскуаль: Евролига — другой уровень по сравнению с российским баскетболом
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хавьер Паскуаль после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (89:79) высказался о российском баскетболе, вспомнив период работы в петербуржском «Зените».

Евролига . Регулярный чемпионат. 14-й тур
05 декабря 2025, пятница. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
79 : 89
Барселона
Барселона, Испания
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Миленович, Грэм, Батлер, Давидовац, Калинич, Добрич, Изунду, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Монеке
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Клайберн, Шенгелия, Парра

«Политику оставим в стороне — мы занимаемся спортом и любим его. С детства меня учили, что спорт должен быть отделён от политики. Евролига — это другой уровень по сравнению с российским баскетболом, но я был доволен командой, которая у меня была в «Зените».

До отстранения в Евролиге были три мощные команды — ЦСКА, УНИКС и мы. Но после всех событий общий уровень, конечно, упал», — приводит слова Паскуаля Basketball Sphere.

Сейчас читают:
НБА в Европе: что ещё известно на данный момент
НБА в Европе: что ещё известно на данный момент

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android