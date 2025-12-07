Хавьер Паскуаль: Евролига — другой уровень по сравнению с российским баскетболом

Главный тренер «Барселоны» Хавьер Паскуаль после матча регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой» (89:79) высказался о российском баскетболе, вспомнив период работы в петербуржском «Зените».

«Политику оставим в стороне — мы занимаемся спортом и любим его. С детства меня учили, что спорт должен быть отделён от политики. Евролига — это другой уровень по сравнению с российским баскетболом, но я был доволен командой, которая у меня была в «Зените».

До отстранения в Евролиге были три мощные команды — ЦСКА, УНИКС и мы. Но после всех событий общий уровень, конечно, упал», — приводит слова Паскуаля Basketball Sphere.

