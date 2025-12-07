Эксперт из США назвал сильные и слабые стороны игры Егора Дёмина

Обозреватель и эксперт NetsDaily Лукас Каплан разобрал выступления российского разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в некоторых матчах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации, отметив его сильные и слабые стороны.

«Одна из сильных сторон Егора — умение быстро набирать скорость и проходить к кольцу за счёт длинных шагов при его росте 206 см. В одном из эпизодов он красиво завершает атаку броском с одной ноги и одной руки, что позволяет ему сохранить темп и сбить защитника с толку. Всё его движение направлено только вперёд, без лишних боковых манёвров, за счёт чего опекающий просто теряет его из виду и оказывается за щитом. Такой стиль проходов был у Егора ещё в NCAA — он часто использует выход под щит, чтобы раздать пас на периметр и создать удобный момент для трёхочкового.

В эпизоде против Деррика Уайта и Неемиаша Кеты он не забил, возможно, недостало прыжка, но переход от длинных шагов к нестандартному броску вполне соответствует его манере игры. Иногда ему не хватает контроля — например, как здесь, против Тайриза Макси, когда он атакует без конкретного плана и заканчивает атаку неудачно.

Бывают и эпизоды, когда Егор застревает в воздухе без чёткого решения. Такие моменты приводят к потерям. При всей его скорости и технике, ему пока не хватает резкости или взрывной силы, чтобы стабильно завершать такие атаки, как у того же Макси. Поэтому любопытно будет посмотреть, как он станет развивать дополнительные приёмы — например, остановки на двух ногах, чтобы варьировать темп.

Особенно понравился момент против «Сиксерс»: Егор выигрывает дуэль у Джареда Маккейна, врывается в «краску», и, хотя упускает открытую передачу на слабую сторону, вовремя тормозит, встаёт на две ноги, спокойнее оценивает ситуацию и организует свободный бросок с угла. Интересно будет следить, как со временем он будет сочетать свои скоростные проходы и длинные шаги с вариативностью темпа и принятием решений в завершающей фазе атаки», – сказал Каплан в видео на своей странице в социальных сетях.

