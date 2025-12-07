Скидки
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

18-летнему баскетболисту грозит 10 лет тюрьмы. Игрок был арестован во время матча

18-летнему баскетболисту грозит 10 лет тюрьмы. Игрок был арестован во время матча
Комментарии

18-летнего баскетболиста и участника проекта MO.BASKET Максима Новикова задержали 2 ноября во время любительского матча в Москве

. Молодому игроку предъявлено обвинение в причастности к крупному мошенничеству. В настоящий момент игрок находится под стражей. Об этом рассказала его подруга на своей странице в социальных сетях.

По словам девушки Новикова, спортсмен стал жертвой киберпреступников. Неизвестные сообщили ему о «взломе» госуслуг и фиктивном оформлении кредита, после чего убедили, что и он, и его семья могут быть обвинены в связях с террористической организацией.

Под предлогом «легализации» собственных средств злоумышленники втянули юношу в необходимость передачи некой посылки. Сам Максим полагал, что сотрудничает со спецслужбами. Теперь Новикову грозит до 10 лет лишения свободы.

Комментарии
