Губерниев отреагировал на то, что ФИБА может принять меры для участия сборной России в ОИ

Комментарии

Известный комментатор Дмитрий Губерниев дал комментарий по поводу недавнего пресс-релиза Международной федерации баскетбола (ФИБА), в котором отмечалось, что организация может быть готова принять чрезвычайные меры для обеспечения участия национальных команд России и Беларуси в Олимпийских играх 2028 года.

При этом ФИБА также сообщала о продлении отстранения сборных двух стран от участия в турнирах под своей эгидой как минимум до середины февраля 2026 года.

«До Олимпиады 2028 года ещё времени полно, но в любом случае поступательная дорога идёт. Ещё хочу сказать, что масштабный допуск начнётся, когда будут достигнуты договорённости совсем не на баскетбольных площадках, а на других. Но даже сейчас мы видим, что и гимн с флагом возвращают, и допускают, особенно касается летних видов: уже команды [начинают допускать], президент Федерации [водных видов спорта России] сказал, что ватерполисты будут выступать. Поэтому это хороший признак, и вода камень точит. Постепенно будем возвращаться. А если договоренности достигнуты будут, то вернёмся за три дня, я думаю», — приводит слова Губерниева «Матч ТВ».

