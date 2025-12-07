Чемпион Европы Сергей Быков высказался о возможном допуске сборной России на ОИ

Бывший российский игрок и чемпион Европы 2007 года Сергей Быков поделился мнением о недавнем пресс-релизе Международной федерации баскетбола (ФИБА), в котором отмечалось, что организация может быть готова принять чрезвычайные меры для обеспечения участия национальных команд России и Беларуси в Олимпийских играх 2028 года.

«Без участия нашей команды крупные турниры будут неполноценными. Рано или поздно Россия вернётся в международный баскетбол в любом случае. Пусть это будет максимально раньше», — приводит слова Быкова «Матч ТВ».

Напомним, сборные России и Беларуси не выступают в матчах под эгидой Международной федерации баскетбола с 2022 года.

Достижения сборных России по баскетболу: