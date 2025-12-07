Восемь очков Дёмина помогли «Бруклину» одолеть «Нью-Орлеан», одержав шестую победу в НБА

В ночь с 6 на 7 декабря мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 119:101.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал восемь очков, оформил четыре подбора и отдал семь результативных передач. При игровом времени 25.03 Егор реализовал 3 из 5 бросков с игры (2 из 4 трёхочковых) и три раза сфолил. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «12».

Самым результативным игроком матча стал одноклубник Дёмина лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер — 35 очков, девять подборов и три ассиста. У «Нью-Орлеана» больше всех очков (23) набрал лёгкий форвард Трей Мёрфи.

Рекорды НБА: