Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
15:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Бруклин Нетс — Нью-Орлеан Пеликанс, результат матча 7 декабря 2025, счёт 119:101, регулярный чемпионат НБА 2025/2026, Егор Дёмин

Восемь очков Дёмина помогли «Бруклину» одолеть «Нью-Орлеан», одержав шестую победу в НБА
Комментарии

В ночь с 6 на 7 декабря мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Нью-Орлеан Пеликанс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 119:101.

НБА — регулярный чемпионат
07 декабря 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 101
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Бруклин Нетс: Портер - 35, Шарп - 16, Клэкстон - 14, Мэнн - 10, Клауни - 10, Уильямс - 9, Дёмин - 8, Вульф - 7, Сараф - 7, Пауэлл - 3, Мартин, Уилсон
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 23, Бей - 18, Макгауэнс - 16, Фирс - 14, Альварадо - 9, Куин - 6, Хоукинс - 6, Мисси - 4, Маткович - 3, Пиви - 2, Джордан, Александер, Луни

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал восемь очков, оформил четыре подбора и отдал семь результативных передач. При игровом времени 25.03 Егор реализовал 3 из 5 бросков с игры (2 из 4 трёхочковых) и три раза сфолил. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «12».

Самым результативным игроком матча стал одноклубник Дёмина лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер — 35 очков, девять подборов и три ассиста. У «Нью-Орлеана» больше всех очков (23) набрал лёгкий форвард Трей Мёрфи.

