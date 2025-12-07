Скидки
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 7 декабря

Единая лига: расписание матчей 7 декабря
Комментарии

В субботу, 7 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига ВТБ. Расписание на 7 декабря:

15:00 мск — «Уралмаш» — «Зенит».

После 13 матчей турнирную таблицу возглавляет казанский УНИКС. У казанцев 11 побед и два поражения в 13 матчах. У действующего чемпиона ЦСКА такие же показатели, но УНИКС превосходит москвичей по дополнительным показателям. Третье место у «Локомотива-Кубань», который одержал 10 побед при четырёх поражениях.

