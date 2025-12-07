Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Уралмаш — Зенит. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Илья Ермаков установил карьерный рекорд и стал лучшим игроком матча в NCAA

Илья Ермаков установил карьерный рекорд и стал лучшим игроком матча в NCAA
Комментарии

Российский защитник Илья Ермаков, выступающий за университет Сент-Бонавентура в первом дивизионе NCAA, был признан лучшим игроком матча после победы над ранее непобедимым противником. В этой игре он установил новый личный рекорд результативности в студенческой лиге.

В матче против «Баффало Буллз», которые до этого поединка шли по сезону со счётом 8-0, Ермаков провёл на паркете 22 минуты и набрал 12 очков, реализовав пять из восьми бросков с игры. Также на его счету один подбор, две передачи, один перехват и одна потеря.

По традиции команды главный тренер после матча выбирает лучшего игрока команды и вручает ему символический пояс. В этот раз этой чести удостоился Ермаков.

Сейчас читают:
Илья Ермаков дебютировал в NCAA, представлена статистика
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android