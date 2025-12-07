Илья Ермаков установил карьерный рекорд и стал лучшим игроком матча в NCAA

Российский защитник Илья Ермаков, выступающий за университет Сент-Бонавентура в первом дивизионе NCAA, был признан лучшим игроком матча после победы над ранее непобедимым противником. В этой игре он установил новый личный рекорд результативности в студенческой лиге.

В матче против «Баффало Буллз», которые до этого поединка шли по сезону со счётом 8-0, Ермаков провёл на паркете 22 минуты и набрал 12 очков, реализовав пять из восьми бросков с игры. Также на его счету один подбор, две передачи, один перехват и одна потеря.

По традиции команды главный тренер после матча выбирает лучшего игрока команды и вручает ему символический пояс. В этот раз этой чести удостоился Ермаков.