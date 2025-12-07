Результаты матчей НБА 7 декабря

В ночь на 7 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли увидеть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
НБА. Результаты на 7 декабря:
«Бруклин Нетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 119:101;
«Вашингтон Уизардс» — «Атланта Хоукс» — 116:131;
«Детройт Пистонс» — «Милуоки Бакс» — 124:112;
«Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 94:99;
«Майами Хит» — «Сакраменто Кингз» — 111:127;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:106;
«Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс» — 122:109.