Результаты матчей НБА 7 декабря

В ночь на 7 декабря в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли увидеть семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты на 7 декабря:

«Бруклин Нетс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 119:101;

«Вашингтон Уизардс» — «Атланта Хоукс» — 116:131;

«Детройт Пистонс» — «Милуоки Бакс» — 124:112;

«Кливленд Кавальерс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 94:99;

«Майами Хит» — «Сакраменто Кингз» — 111:127;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:106;

«Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс» — 122:109.